НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику СБУ, інкримінують «одержання неправомірної вигоди»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 липня заявили про завершення слідства стосовно працівника Служби безпеки України та ще двох осіб у справі про вимагання 300 тисяч доларів.

За повідомленнями антикорупційних органів, прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно начальника сектора Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб.

Слідство встановило, що очолюваний підозрюваним підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав ЗСУ.

За участю двох посередників, один з яких є колишнім співробітником СБУ, начальник сектора вимагав 300 тисяч доларів США від фігуранта справи – за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин.

Слідчі задокументували факт одержання особою частини обумовлених коштів – 72 тисяч доларів США. Після цього дії чинного співробітника СБУ кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (у цій статті йдеться про «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Служба безпеки України заявила після оприлюднення повідомлення НАБУ та САП, що йдеться про факт, викритий у 2024 році. Спецслужба стверджує, що її співробітника викрили Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції. Після цього кримінальне провадження передали до ДБР, а «вже згодом, зважаючи на велику суму хабаря – до Національного антикорупційного бюро України».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.