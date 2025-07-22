Суд наклав особисте зобов’язання на співробітника НАБУ Олійника

Суд 22 липня обрав запобіжний захід ще одному співробітнику Національного антикорупційного бюро Антону Олійнику, передає кореспондентка Радіо Свобода із зали засідання.

Сторона обвинувачення просила про особисте зобов’язання.

«Ми вважаємо, що ризики є. Може, вони й мінімальні. Якби були більш суттєві ризики, ми б зверталися з іншим клопотанням. Але ми вважаємо, що для тих зобов’язань, про які ми просимо, дані ризики повністю підтверджені», – заявив прокурор.

Захист натомість називав запобіжний захід необґрунтованим.





Суд зрештою задовольнив клопотання обвинувачення. Він також відсторонив Олійника від роботи на два місяці.

Ні захист, ні обвинувачення не давали коментарів після винесення рішення.

Раніше сьогодні суд обрав посадовцю НАБУ Руслану Магамедрасулову запобіжний захід у вигляі утримання під вартою на 60 діб.

За даними НАБУ, 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.







