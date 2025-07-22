Кривонос закликав Зеленського ветувати законопроєкт, який обмежує незалежність НАБУ й САП

Очільник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос закликав президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414 – про це він заявив під час спільної пресконференції з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком 22 липня.

Кривонос вказав на те, що НАБУ й САП створювалися як органи з виключною підслідністю для боротьби з високопосадовою корупцією й мали гарантії незалежності.

«Це умова в тому числі нашого поступу в Європу і розвитку європейського українського суспільства. Тому ще раз підклесюю, ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроєкт», – заявив він.

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Клименко додав, що фінальна версія законопроєкту ще не опублікувана, попередній проєкт свідчить, що «фактично знищується» незалежність двох інституцій від політичного тиску на розслідування, які НАБУ та САП здійснюють зараз чи проводити в майбутньому.

«Тому це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій», – додав голова САП.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

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НАБУ, створене в 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні правопорушення, вчинені за участі топпосадовців або в яких розмір предмета злочину чи заподіяної шкоди перевищує певну суму. НАБУ підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».

За даними бюро, станом на 21 лютого 2025 року завдяки роботі детективів НАБУ та прокурорів САП Вищий антикорупційний суд ухвалив 245 вироків, з яких 195 – обвинувальні.



