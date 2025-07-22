ОГП: суд взяв під варту працівника НАБУ, якого напередодні затримала СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід працівнику НАБУ, якого підозрюють в передачі спецслужбам РФ конфіденційної інформації.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб працівнику НАБУ.



В ОГП уточнюють, що йдеться про співробітника закритого підрозділу «Д-2» Центрального апарату НАБУ, який, як заявляють правоохоронці, шпигував для ФСБ та через посередника – завербованого агента російських спецслужб Дмитра Іванця передав інформацію стосовно українських правоохоронців та цивільних громадян. Офіс генпрокурора стверджує, що задокументовано щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом.

Йому оголосили про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

21 липня СБУ повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

За даними НАБУ, 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.