Рада схвалила законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП

Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП.

«За» проголосували 263 народні депутати.

Розгляд законопроєкту супроводжувався вигуками «Ганьба!» від частини парламентарів.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

НАБУ заявляло, що у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а бюро втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована, констатували у бюро.

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Як зауважують в організації Transparency International Ukraine (TI Ukraine), правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями, серед іншого, забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам,

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки, самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників.



«Депутати також серйозно порушують ст. 116 Регламенту ВРУ, адже кардинально міняють предмет регулювання проєкту закону 12414. Саме ці руйнівні зміни станом на зараз відсутні у публічному доступі», – заявили в організації.

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

СБУ повідомила про затримання співробітника НАБУ,який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

Одночасно СБУ прийшла з перевіркою до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб перевірити дотримання законодавства про держтаємницю. У САП заявили: працівники СБУ отримали доступ до усіх проваджень та спецоперацій, які ведуть НАБУ і САП. В Службі безпеки будь-яке розкриття інформації заперечили, а закиди назвали «безпідставними».

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

НАБУ розслідує корупційні та інші кримінальні правопорушення, вчинені за участі топпосадовців або в яких розмір предмета злочину чи заподіяної шкоди перевищує певну суму. НАБУ підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».

За даними бюро, станом на 21 лютого 2025 року завдяки роботі детективів НАБУ та прокурорів САП Вищий антикорупційний суд ухвалив 245 вироків, з яких 195 – обвинувальні.



