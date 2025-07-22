У Єврокомісії «стурбовані» можливим обмеженням незалежності НАБУ й САП

У Європейській комісії прокоментували ухвалення законопроєкту, який може обмежити незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – про це йдеться в коментарі речника відомства Ґійома Мерсьє кореспондентці Радіо Свобода.

«Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, НАБУ та САП. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і мати довіру громадськості», – заявив Мерсьє.

Він вказав на те, що Євросоюз надає фінансову допомогу Україні, умовою якої є поступ у прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.





За словами речника, вступ України до ЄС вимагатиме «сильного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості».

«ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права», – додав Мерсьє.

Під час пресконференції у вівторок голова НАБУ Семен Кривонос зазначив, що його відомство й САП комунікують про ситуацію із міжнародним інституціями, а також Євросоюзом, Сполученими Штатами та МВФ.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

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Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.



