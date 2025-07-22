Кривонос: детективи НАБУ, які постраждали під час обшуків, «не могли зняти побої»

Троє співробітників Національного антикорупційного бюро зазнали тілесних ушкоджень у ході обшуків напередодні й мали складнощі з їх фіксацією – про це заявив на брифінгу 22 липня голова бюро Семен Кривонос.

Він уточнив, що згадані працівники НАБУ не були затримані.

«Троє співробітників, у яких проводився обшук, попередньо отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. І вчора весь день вони не могли зняти побої. Тому що я знаю, що проводилася з медичними закладами відповідна робота, щоб не приймати детективів, щоб зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень. Це факт, який я можу вам зараз сказати», – заявив Кривонос.

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За оперативною інформацією голови бюро, таку роботу проводили «на рівні одного з керівників підрозділів Київської міської державної адміністрації». Він додав, що НАБУ буде встановлювати деталі «в межах процедур, визначених законом».

На уточнювальні питання Кривонос відповів, що детективам, які зверталися до медичних закладів, «відмовляли або неохоче йшли на те, щоб зафіксувати ступінь тілесних ушкоджень».

Деталей щодо згаданого підрозділу КМДА Кривонос не навів. Київська міська влада наразі не коментувала цю заяву.

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21 липня СБУ повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

За даними НАБУ, 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.