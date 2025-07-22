Суд на закритому засіданні взяв Магамедрасулова під варту на 2 місяці

У Києві 22 липня відбувся розгляд запобіжного заходу посадовцю Національного бюро розслідувань Руслану Магамедрасулову, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода із зали суду.

Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, які суддя задовольнив.

Згодом стало відомо, що суд обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляі утримання під вартою на 60 діб.

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Співробітник НАБУ заявив, що очікував на таке рішення. Його адвокатка Тетяна Охрімчук повідомила, що захист оскаржуватиме рішення.

Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У СБУ стверджують, що посадовець «має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ». Публічних коментарів чи реакцій підозрюваного наразі немає.

За даними НАБУ, 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



