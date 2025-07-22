«Серйозний крок назад»: єврокомісарка Кос про ухвалення законопроєкту щодо НАБУ й САП

Комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 22 липня.

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Знищення ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад», – написала Кос у соцмережі X.

Єврокомісарка вказала на те, що незалежні органи на кшталт НАБУ та САП є критично важливими для вступу України до Євросоюзу:

«Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС».





Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Раніше голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Це відбувається після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.



