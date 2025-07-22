«Війна з корупцією: початок». Як створювалось НАБУ

У той час, коли в Україні триває боротьба і дискусія про незалежність антикорупційних органів, Радіо Свобода нагадує про те, як їх створювали.

«Війна з корупцією: початок» – спецпроєкт Радіо Свобода. Тоді, вперше в незалежній Україні, створили новий правоохоронний орган – Національне антикорупційне бюро (НАБУ). З нуля, за новими правилами, під пильним контролем громадськості.

Мета – боротися з корупцією серед високопосадовців. Події починаються через рік після Революції Гідності, однією з вимог якої була рішуча війна з корупцією.

Після конкурсного відбору Артема Ситника призначили очільником Антикорупційного бюро. Він став першим і єдиним працівником нового органу. Попереду – конкурси на посади детективів, розслідування щодо найвищих посадовців, перші гучні затримання і спротив політичної еліти.

Спецпроєкт торкається початкового періоду роботи нового правоохоронного органу – з 2015 до кінця 2017 року. Автор – Сергій Андрушко. Дивіться тут: