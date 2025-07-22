Атака на антикорупційні органи: яка роль Офісу президента?

Верховна Рада у вівторок, 22 липня, підтримала законопроєкт №12414 – який, як заявляли, зокрема, Transparency International Ukraine та деякі депутати, обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). «За» проголосували 263 народні депутати.

Після цього голова НАБУ Семен Кривоносзакликав президента України ветувати законопроєкт.

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна від фракції «Слуга народу» раніше заявила, що законопроєкт 12414 робить САП «декоративною інституцією і передбачає повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора».

Громадські активісти порівнюють цей закон із рішеннями часів президента-втікача Віктора Януковича.

Комісарка Євросоюзу з питань розширення Марта Кос розкритикувала ухвалення законопроєкту щодо НАБУ та САП, назвавши це «знищенням ключових запобіжників, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад».

Закон було ухвалено після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

Зеленський підпише цей законопроєкт?

Яка роль Офісу президента у цьому?

Навіщо це Зеленському?

Що буде з міжнародною підтримкою? А з євроінтеграцією України?

Чому Зеленський йде на такий ризик?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода: