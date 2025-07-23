У Єврокомісії розповіли, що фон дер Ляєн просила Зеленського про «пояснення» щодо НАБУ і САП

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розмовляла з президентом України Володимиром Зеленським про події навколо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили 23 липня в пресслужбі Єврокомісії.

«Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Зеленським щодо цих останніх подій. Президентка фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість щодо наслідків змін і попросила владу України надати пояснення. Повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами Європейського Союзу. Як від країни-кандидатки, від України очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може», – йдеться в заяві речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє.

У Єврокомісії також підтвердили, що «дуже стурбовані ухваленням змін» до Кримінального процесуального кодексу України, які «ризикують суттєво послабити компетенції та повноваження антикорупційних інституцій».

«Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості», – вказано в заяві.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».