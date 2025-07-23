НАБУ і САП закликали міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована закликали міжнародних партнерів продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ.

«НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави», – йдеться у заяві, оприлюдненій в телеграмі.

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Як повідомляється, керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом президента, наголосили, що ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП.



«Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії», – заявляють у НАБУ і САП, додаючи, що продовжують працювати над «збереженням професійної спроможності обох інституцій».

Антикорупційні органи зауважують, що верховенство права і дотримання закону залишаються для них незмінними цінностями, а також очікують такого ж підходу й від інших органів правопорядку.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».







