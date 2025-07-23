Зеленський розповів про «відверту розмову» з очільниками антикорупційних і правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський повідомив 23 липня про зустріч із керівниками антикорупційних органів та правоохоронних відомств. Вона відбулася на наступний день після ухвалення законопроєкту щодо повноважень НАБУ і САП, який спричинив протести.

«Дуже потрібна зустріч, відверта й корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості», – заявив він.

Зеленський заявив, що кримінальні провадження не повинні тривати роками без вироків, а «ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання».





Він подякував учасникам зустрічі, згадавши представників Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ, а також генерального прокурора. За твердженням Зеленського, вони «домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно»:

«Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо».

На наступному тижні, за словами президента, відбудеться робоча зустріч щодо плану загальних дій. Ще за два тижні має бути готовий спільний план: «які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства».

НАБУ та САП наразі не коментували зустріч. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив її проведення, додавши: «Задача проста — злагоджена і чітка робота в повній синергії. Працюємо далі».





Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати,але їх треба «очистити від російських впливів».

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».



