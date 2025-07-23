Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував підозри про втрату незалежності НАБУ та САП після схвалення парламентом закону №12414.

«Є підозра, що втратить НАБУ і САП незалежність? Вони мені не підпорядковуються. НАБУ точно не підпорядковується. САП у зв'язку зі змінами, ми одна система. САП, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», як був, так і залишається в статусі департаменту. І ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм», – заявив генпрокурор.

Відповідно до законодавчих змін, генпрокурор може забирати будь-яку справу в НАБУ і передавати іншому правоохоронному органу. Кравченко у цьому контексті згадав про справу щодо віцепрем’єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого НАБУ підозрює у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.

«Деякі журналісти повідомляли, що нового генпрокурора призначили для того, щоб він забрав Чернишова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідування було (у НАБУ), так і буде», – сказав він.

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Кравченко, відповідаючи на запитання про те, наскільки доцільно давати генпрокурору право підписувати підозри топпосадовцями, справи яких розслідує САП, заявив про «правову структуру правової держави».

«Президент вирішив подати мою кандидатуру, Рада проголосувала і Рада обиралась народом. Якщо ви не підтримуєте того чи іншого депутата у Раді, у нас народ обирає. Це правова структура правової держави», – сказав генпрокурор.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати,але їх треба «очистити від російських впливів».

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».