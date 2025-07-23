Німеччина, Чехія та Швеція розкритикували зміни в законодавстві України щодо НАБУ і САП

Незалежність антикорупційних органів є умовою євроінтеграції України, заявляють європейські партнери Києва. Зокрема, відповідні заяви оприлюднили дипломатичні відомства Німеччини, Чехії та Швеції.

«Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією», – заявив голова німецького МЗС Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що саме тому зустрічався в Києві, поміж іншого, з керівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага стежить за ситуацією в Україні, а боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС:

«Україна належить до Європи, і її громадяни мають нашу підтримку. Але підтримка ніколи не була і не буде гарантією будь-яких кроків, які робить уряд. Я нагадав про це сьогодні міністру (закордонних справ України – ред.) Андрію Сибізі».





МЗС Швеції висловило «серйозні занепокоєння» щодо закону та його вплив на незалежність антикорупційних органів.

«Україна досягла важливого прогресу в боротьбі з корупцією протягом останнього десятиліття – критично важливо дотримуватися цього курсу. Швеція залишається сильним партнером України в здійсненні реформ», – додає відомство.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп назвав антикорупційні інституції життєво важливими для України на шляху реформ.





Водночас віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, коментуючи ситуацію, що склалася навколо Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявив, що «всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

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Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати,але їх треба «очистити від російських впливів».

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру.

У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.