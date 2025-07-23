НАЖИВО: протести проти обмеження НАБУ і САП – від Кривого Рогу до Львова

Другий день поспіль в кількох містах України плануються акції протесту через ухвалення Верховною Радою та його подальше підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, що, за численними оцінками, фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомив військовий Сергій Гнезділов, серед міст, де заплановані мітинги:

Київ;

Одеса;

Львів;

Дніпро;

Запоріжжя;

Кривий Ріг.

22 липня у день голосування за законопроєкт у Верховній Раді на вулиці Києва, Львову, Одеси та Дніпра вийшли тисячі людей, які висловили свою позицію проти такого рішення української влади.

Трансляція акцій НАЖИВО у спецетері програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Що відбувається?