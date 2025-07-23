НАЖИВО: протести проти обмеження НАБУ і САП – від Кривого Рогу до Львова

Другий день поспіль в кількох містах України плануються акції протесту через ухвалення Верховною Радою та його подальше підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, що, за численними оцінками, фактично знищує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як повідомив військовий Сергій Гнезділов, серед міст, де заплановані мітинги:
- Київ;
- Одеса;
- Львів;
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Кривий Ріг.
22 липня у день голосування за законопроєкт у Верховній Раді на вулиці Києва, Львову, Одеси та Дніпра вийшли тисячі людей, які висловили свою позицію проти такого рішення української влади.
Трансляція акцій НАЖИВО у спецетері програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
Що відбувається?
- Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.
- Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».
- Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».
- Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.
- НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.
- Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».
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