В Україні другий день тривають протести проти підписаного Зеленським закону №12414

У кількох містах України 23 липня відбуваються акції протесту проти ухваленого Верховною Радою 22 липня й того ж дня підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану».

Це вже другий день таких протестів – 22 липня активісти вийшли на мітинги в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та кількох інших містах.

У Києві, за повідомленнями кореспондентів Радіо Свобода, людей зібралося більше, ніж було напередодні.

23 липня акція триває в Харкові – мітингувальники вважають, що цей закон обмежить незалежність антикорупційних правоохоронних органів України – Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Участь у заході беруть до пів тисячі людей. Вони вишикувалися на центральній площі Свободи та вздовж вулиці Сумської. Демонстранти скандують «Руки геть від НАБУ» та «Ганьба». Сигналами протестувальників підтримують водії автівок, передає кореспондент Радіо Свобода.

У центрі Чернігова, біля обласної військової адміністрації також зібрався мітинг проти ухваленого закону. Акцію ініціювало громадське об’єднання «Спілка ініціатив Чернігівщини». Згодом до них долучилася громадська організація «Активне суспільство України» та інші організації, а також пересічні чернігівці та жителі області. Серед них – підприємці та студенти. Люди тримали у руках плакати з написами: «Народ України проти корупції», «12414 – номер зради», «Корупція аплодує» та інші. За словами учасників, вони готові брати участь у на таких заходах і надалі, доки президент не дослухається до вимог.

Також мітингувальники вийшли на протест і в прифронтовому Запоріжжі.

Другий день поспіль масові виступи тривають у Львові. В центрі міста вже зібралися понад 500 людей, серед гасел – «Мої рідні воюють не за це!», «Узурпатори – Ростов», «Корупція – ваш вибір, а боротьба – наш». «Єдиним джерелом влади є народ, а не чорти».

Також удруге люди виходять на протест проти закону №12414 у Дніпрі, в цьому місті зібралися вже більш як 100 людей. Учасники назвали свою акцію «Реквієм за свободою» і кажуть, що прощаються з антикорупційними органами та справедливістю.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

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Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».