«Це конституційна норма» – міністр Клименко про підпорядкування САП генпрокурору

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтримав ухвалення Верховною Радою та підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, який може обмежити незалежність антикорупційних органів – Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Перший акцент цього закону – це підпорядкування, за великим рахунком. Є генеральний прокурор. Це конституційна норма. Один генеральний прокурор – одне рішення. Генеральний прокурор, якого наділила повноваженнями Верховна Рада, має нести повноту відповідальності. Я не втручаюся в роботу органів досудового розслідування і тим паче – роботу Генеральної прокуратури (Офісу генерального прокурора – ред.). Але, звісно, ми спілкувалися з ним. Має бути обов’язково співпраця. Це те, чого вимагає президент», – розповів міністр на брифінгу.

Водночас Ігор Клименко заявив, про необхідність покарання тих людей, які порушили антикорупційне законодавство. «НАБУ та САП не ліквідували, вони ж продовжують працювати», – вказав очільник МВС.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

Читайте також: На тлі ситуації з НАБУ і САП Буданов нагадав, що «ворог у нас один»

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

НАБУ, яке створено у 2015 році, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.

Бюро підслідні, зокрема, президент України, повноваження якого припинено, радники та помічники президента, народні депутати, члени Кабміну, судді, держслужбовці «А».