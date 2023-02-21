На Радіо Свобода стартує проєкт «Ти як?»: про українців, яких війна вигнала з дому

Новий проєкт Радіо Свобода «Ти як?» розповідатиме історії вимушених мігрантів і має на меті тісний зв’язок із аудиторією.

«Мета нового проєкту – розповісти історії переселенців, що знайшли притулок як за кордоном, так і в Україні. Утім, передусім, це медійний майданчик для них. Проєкт висвітлюватиме проблеми, які озвучують самі переселенці. Водночас ми також хочемо показати історії успіху українців, які взяли на себе сміливість почати життя з нуля», – наголошує керівниця проєкту Катерина Лихогляд.

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вимушеними мігрантами стали понад 13 мільйонів українців, про це свідчать підрахунки ООН (з них понад 5 мільйонів внутрішньо переміщені особи, близько 8 мільйонів – біженці).

Катерина Лихогляд – журналістка, документалістка, стипендіатка премії імені Вацлава Гавела (спільна програма Радіо Свобода та МЗС Чеської Республіки) у 2022 році. До цього – авторка в командах журналістських розслідувань у «Слідстві.Інфо» та на Суспільному. Освіту здобувала в Інституті журналістики КНУ імені Шевченка.

Cторінки проєкту: Facebook, Instagram, Telegram. Електронна пошта: Tyiak@rferl.org