Зеленський обговорив із прем’єром Британії законопроєкт про незалежність антикорупційних органів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером – про це він повідомив 24 липня.

Голова держави подякував Стармеру за лідерство Британії у форматі «Рамштайн» і нові санкції проти Росії:

«Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме».

Він також згадав про зустріч із російською стороною напередодні в Стамбулі та дипломатичну роботу з партнерами в Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.





«Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання», – розповів Зеленський.

За його словами, Україна однаково сприймає необхідність «захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою».

Голова уряду Британії наразі не коментував розмову.

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Напередодні Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту, який забезпечить «силу системі правопорядку», а також «всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.



