Британія запровадила санкції проти 135 суден «тіньового флоту»

Велика Британія 21 липня оголосила про нові санкції проти Росії. За словами британського міністра закордонних справ Девіда Леммі, санкції мають «позбавити Росію важливих доходів від нафти, які вона використовує для фінансування війни» проти України.

До списку санкцій внесені 135 танкерів, які, за даними британської влади, входять до складу так званого «тіньового флоту», за допомогою якого Росія транспортує нафту і нафтопродукти. Як стверджують у Лондоні, з початку 2024 року ці танкери перевезли російську нафту на 24 мільярди доларів.

Також санкції запроваджені проти двох компаній, причетних до перевезення російської нафти. Компанія Litasco Middle East – це, як стверджується, зарубіжний підрозділ нафтової компанії «Лукойл», базований в ОАЕ. Друга компанія, Intershipping Services, також розташована в ОАЕ. Стверджується, що вона бере участь у перевезеннях російської нафти на суднах під прапорами Габону та Коморських островів.

Минулого тижня Велика Британія внесла до свого списку санкцій 18 імовірних офіцерів Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, а також приєдналася до рішення Євросоюзу про зниження так званої стелі цін на російську нафту. До пакету санкцій ЄС, про який було оголошено минулого тижня, також увійшли 105 суден «тіньового флоту», десятки юридичних та фізичних осіб.