Британія запровадила санкції проти російських шпигунських підрозділів та офіцерів військової розвідки

Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських шпигунських підрозділів та офіцерів військової розвідки у відповідь на «гібридну війну Москви проти західних держав», йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

За даними відомства, 18 липня були запроваджені санкції проти трьох підрозділів російського військового розвідувального агентства (ГРУ) і 18 офіцерів військової розвідки, які, за його словами, «відповідальні за проведення тривалої кампанії зловмисної кіберактивності протягом багатьох років, у тому числі у Великій Британії».

Серед тих, хто потрапив під санкції – офіцери ГРУ, які, на думку Великої Британії, «відповідальні за націлювання шкідливого програмного забезпечення на телефон Юлії Скрипаль напередодні атаки нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у Солсбері в 2018 році».

Посли ЄС cьогодні схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.



Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.



