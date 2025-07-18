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Британія запровадила санкції проти російських шпигунських підрозділів та офіцерів військової розвідки

За даними відомства, 18 липня були запроваджені санкції проти трьох підрозділів російського військового розвідувального агентства (ГРУ)
За даними відомства, 18 липня були запроваджені санкції проти трьох підрозділів російського військового розвідувального агентства (ГРУ)

Велика Британія запровадила санкції проти кількох російських шпигунських підрозділів та офіцерів військової розвідки у відповідь на «гібридну війну Москви проти західних держав», йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

За даними відомства, 18 липня були запроваджені санкції проти трьох підрозділів російського військового розвідувального агентства (ГРУ) і 18 офіцерів військової розвідки, які, за його словами, «відповідальні за проведення тривалої кампанії зловмисної кіберактивності протягом багатьох років, у тому числі у Великій Британії».

Серед тих, хто потрапив під санкції – офіцери ГРУ, які, на думку Великої Британії, «відповідальні за націлювання шкідливого програмного забезпечення на телефон Юлії Скрипаль напередодні атаки нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у Солсбері в 2018 році».

Посли ЄС cьогодні схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.

Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.


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