Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Словаччина припинить блокування ухвалення 18-го санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії – про це у відеозверненні 17 липня заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

За його словами, Братислава отримала від ЄС гарантії щодо підтримки у відмові від імпорту газу з Росії. Водночас прем’єр-міністр розкритикував план ЄС припинити імпорт російського газу з 2028 року і заявив, що Словаччина розпочинає «другий етап» боротьби з ЄС з цього питання.

Втім, додав Фіцо, Братислава більше не ветуватиме 18-й пакет санкцій.

«Було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра», – заявив він.





Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку Словаччини, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до претензій з боку російського постачальника «Газпрому» щодо відшкодування збитків.

Пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.



Однак схвалення санкцій проти Росії потребує одностайності, тому Словаччина об’єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет санкцій, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.



