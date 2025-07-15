«Сьогодні або завтра». Каллас сподівається на швидке досягнення згоди щодо нових санкцій ЄС проти Росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила сподівання на швидке досягнення згоди щодо нового пакету санкцій блоку проти Росії, включаючи стелі і ціни на експорт російської нафти.

«Ми сподіваємося, що або сьогодні, або завтра ми ухвалимо 18-й пакет санкцій», – сказав Каллас напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Згідно з планами, міжнародне обмеження цін на експорт російської нафти буде знижено до 45 доларів за барель з 60 доларів за барель, але цей захід не отримав одностайної підтримки на зустрічі «Групи семи».

«Навіть якщо американці не підтримають, але інші країни G7 підтримають, ми будемо рухатися далі», – сказала Каллас, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок проведуть зустріч у Брюсселі, на якій нові санкції проти Росії та війна в Україні будуть головними темами порядку денного.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини РобертФіцо заявив, що Братислава прагне до вівторка досягти угоди з Європейською комісією та партнерами з ЄС про гарантії того, що вона не постраждає від припинення поставок російського газу, а також про новий пакет санкцій проти Росії.

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Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку Словаччини, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до претензій з боку російського постачальника «Газпрому» щодо відшкодування збитків.

Пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.



Однак схвалення санкцій проти Росії потребує одностайності, тому Словаччина об’єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет санкцій, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.



