Посли ЄС не змогли узгодити нові санкції проти Росії, повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Досі немає зеленого світла на санкції проти Росії. Словацьке блокування все ще триває. Переговори тривають протягом вихідних», – написав він у соцмережі Х.

Одне із невирішених питань – стеля цін на російську нафту, це положення досі залишається в проєкті, з яким ознайомилося Радіо Свобода, але невідомо, чи збережеться воно в остаточній версії.

Братислава пов’язує свою згоду на новий пакет санкцій з переглядом окремої ініціативи Єврокомісії – плану поетапної відмови від російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

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Натомість міністр закордонних справ Маргус Цахкна припустив, що Естонія може заблокувати ухвалення 18-го санкційного пакету ЄС проти Росії, якщо з нього буде виключено запровадження нижчої стелі цін на російську нафту.



Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, то головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.



