Естонія може блокувати новий пакет санкцій проти РФ, якщо там не буде зниження стелі цін на нафту – ЗМІ

Естонія може заблокувати ухвалення 18-го санкційного пакету Європейського союзу проти Росії, якщо з нього буде виключено запровадження нижчої стелі цін на російську нафту, випливає зі слів міністра закордонних справ Маргуса Цахкна.

«У нас дуже чітка позиція: зниження стелі цін на нафту має бути включене в цей пакет. У цьому питанні у нас дуже стійка позиція», – сказав Цахкна телекомпанії ERR.

Міністр закордонних справ пояснив, що зниження стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів було спочатку включено до запропонованого Європейською комісією проєкту.

Також у своїх соцмережах міністр закордонних справ Естонії відреагував на останню атаку РФ, яка застосувала рекордну кількість безпілотників та ракет – 741 повітряний засіб. Він наголосив, що «ці навмисні напади на цивільне населення є тероризмом».



«ЄС має схвалити свій 18-й пакет санкцій, включаючи зниження ліміту цін на нафту, щоб послабити здатність Росії фінансувати свою військову машину», – написав він у соцмережі Х.

Сьогодні кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк повідомив, що досі немає згоди щодо пакету санкцій щодо РФ – посли ЄС потенційно можуть узгодити це у п’ятницю, Словаччина все ще блокує пакет санкцій.

26 червня на саміті ЄС лідери країн-членів дали політичну згоду на продовження вже запроваджених проти Росії санкцій. Утім, схвалення нових – тобто запропонованого Єврокомісією 18 пакету – заблокувала Словаччина. Нові обмеження стосуються енергетичного і банківського секторів Росії.

Братислава, як відомо, критикує плани ЄС відмовитися повністю від російських газу й нафти. Залежна від енергоносіїв з Росії країна вимагає від Брюсселя рішення, що запобігло би енергетичній кризі в Словаччині.



