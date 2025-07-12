ЗМІ: Словаччина прагне до вівторка домовитися щодо припинення поставок російського газу та санкцій проти РФ

Словаччина прагне до вівторка досягти угоди з Європейською комісією та партнерами з ЄС про гарантії того, що вона не постраждає від припинення поставок російського газу, а також про новий пакет санкцій проти Росії, заявив у суботу прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

«Ми повинні щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде результат 100:0. Ми хочемо політичних зобов'язань, гарантій від партнерів і Єврокомісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини», – сказав Фіцо, якого цитує Reuters.

За його словами, на даний момент неясно, чи буде досягнута угода, оскільки деякі питання все ще залишаються невирішеними.



Фіцо зазначив, що однією з обговорюваних тем є обмеження транзитних зборів, які Словаччина повинна буде платити за альтернативні маршрути для неросійського газу.

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Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку Словаччини, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до претензій з боку російського постачальника «Газпрому» щодо відшкодування збитків.

Пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.



Однак схвалення санкцій проти Росії потребує одностайності, тому Словаччина об’єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет санкцій, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.



