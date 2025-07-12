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Новини | Політика

ЗМІ: Словаччина прагне до вівторка домовитися щодо припинення поставок російського газу та санкцій проти РФ

За словами Роберта Фіцо, деякі питання все ще залишаються невирішеними
За словами Роберта Фіцо, деякі питання все ще залишаються невирішеними

Словаччина прагне до вівторка досягти угоди з Європейською комісією та партнерами з ЄС про гарантії того, що вона не постраждає від припинення поставок російського газу, а також про новий пакет санкцій проти Росії, заявив у суботу прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

«Ми повинні щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде результат 100:0. Ми хочемо політичних зобов'язань, гарантій від партнерів і Єврокомісії, що ця проблема не залишиться лише на плечах Словаччини», – сказав Фіцо, якого цитує Reuters.

За його словами, на даний момент неясно, чи буде досягнута угода, оскільки деякі питання все ще залишаються невирішеними.

Фіцо зазначив, що однією з обговорюваних тем є обмеження транзитних зборів, які Словаччина повинна буде платити за альтернативні маршрути для неросійського газу.

Читайте також: Стало відомо, як довго Словаччина може блокувати 18-й пакет санкцій проти РФ

Словаччина блокує 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку Словаччини, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до претензій з боку російського постачальника «Газпрому» щодо відшкодування збитків.

Пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.

Однак схвалення санкцій проти Росії потребує одностайності, тому Словаччина об’єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет санкцій, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.


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