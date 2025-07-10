ЗМІ: країни ЄС прагнуть тримати в таємниці плани відмови від російських енергоносіїв

Уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російської нафти і газу до кінця 2027 року, свідчить внутрішній документ ЄС, з яким ознайомилося агентство Reuters.



Минулого місяця Європейська комісія запропонувала законодавство про поступову відмову ЄС від імпорту російської нафти і газу, частина якого вимагатиме від країн розробити національні плани з викладенням заходів і термінів.

Уряди країн ЄС зараз ведуть переговори щодо цієї пропозиції і вимагають від Комісії тримати ці плани в таємниці, як свідчить проєкт переговорного документу.

«Ці плани повинні підпадати під правила професійної таємниці і не повинні розголошуватися без згоди відповідної держави-члена», – йдеться в документі, розробленому Данією, яка головує в ЄС на ротаційній основі і веде переговори між країнами ЄС.

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Як зазначає агенція, країни, можливо, хочуть уникати обміну інформацією з ринками, яка може вплинути на ціни на газ, або розкриття конфіденційної інформації про свої плани щодо неросійських джерел постачання палива.

Хоча країни, як і раніше, будуть зобов'язані подавати свої плани до Брюсселя, «професійна таємниця» означатиме, що інформація не буде розкрита будь-якій іншій особі або органу влади, йдеться в документі.

Єврокомісія це не коментувала. Речник головуючої в ЄС Данії відмовився коментувати переговори.

Дипломати країн ЄС обговорять документ наступного тижня. За словами дипломатів ЄС, переговори перебувають на ранній стадії і ще не стосуються таких питань, як потенційні юридичні ризики для компаній, які розірвуть свої російські газові контракти.

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Словаччина та Угорщина все ще імпортують російський газ трубопроводами. Вони виступили проти заборони на постачання російського газу, яку Брюссель розробив таким чином, щоб її можна було юридично ухвалити без їхньої підтримки.



Однак Словаччина заявила, що заблокує нові санкції ЄС проти Росії – які вимагають одностайного схвалення всіх 27 країн ЄС – якщо її занепокоєння щодо поставок газу не буде вирішено. Посли країн ЄС мають обговорити пакет санкцій у п'ятницю.



Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив у четвер, що ЄС ще не розглянув занепокоєння Словаччини щодо високих цін на газ і вимоги компенсації за припинення імпорту російського газу. Минулого тижня представники Єврокомісії відвідали Братиславу для обговорення занепокоєння уряду.

Наразі ЄС імпортує 35 мільярдів кубометрів російського газу. З них 20 мільярдів – це скраплений природний газ, що надходить насамперед до портів Франції, Іспанії, Бельгії, Нідерландів.

Трубопровідний газ, обсяг якого становить, відповідно, 15 мільярдів кубометрів, надходить до Центральної й Південної Європи (Угорщини, Словаччини, Греції) через «Турецький потік».