Зеленський вітає схвалення ЄС нового пакету санкцій проти РФ, Київ оперативно готує синхронізацію

Президент України Володимир Зеленський вітає схвалення Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії, Київ оперативно готує синхронізацію санкцій.



«18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск. Також Євросоюз запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель. У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути», – написав він у телеграмі.

Окремо Зеленський звернув увагу на рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи «Північний потік».

«Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції», – додав Зеленський.



Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко також привітала угоду Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, заявивши, що це «посилює тиск там, де він необхідний».

Посли ЄС cьогодні схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.



Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.



