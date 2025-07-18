Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Зелене світло – посли ЄС схвалили санкції проти РФ. Офіційне схвалення пізніше сьогодні», – написав він у соцмережі Х.



Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики



«Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх пособників і обмежуємо доступ російських банків до фінансування. Трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені. Зниження верхньої межі ціни на нафту», – написала вона у соцмережі Х.

Каллас додала, що Євросоюз посилює тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції, і блокує експорт технологій, що використовуються в безпілотниках.

«Ми будемо продовжувати підвищувати ціни, тому припинення агресії стає єдиним шляхом для Москва», – додала Каллас.

Словаччина блокувала 18-й пакет санкцій ЄС через свою незгоду з окремою пропозицією Єврокомісії припинити весь імпорт російського газу з 2028 року, що, на думку Словаччини, може спричинити дефіцит, зростання цін і транзитних зборів, а також призвести до претензій з боку російського постачальника «Газпрому» щодо відшкодування збитків.

Пропозиція Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв з 2028 року потребує підтримки більшості країн ЄС, але не одностайності.



Однак схвалення санкцій проти Росії потребує одностайності, тому Словаччина об’єднала ці два питання і відмовилася підтримувати пакет санкцій, поки її занепокоєння щодо енергетики не буде задоволено.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава припинить блокування ухвалення 18-го санкційного пакету ЄС проти Росії.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.