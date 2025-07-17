ISW: Кремль використовує старі наративи у нових спробах розсварити США з Україною та НАТО

Кремль повторно використовує кілька давніх інформаційних наративів, включно з ядерними погрозами, у нових спробах розсварити США з Україною та НАТО. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу, що після заяви президента США Дональда Трампащодо надання більшої військової допомоги Україні стверджують, що у Кремлі «європейці зберігають шалене мілітаристське ставлення до Москви», і закликають міжнародне співтовариство чинити тиск на Україну для проведення двосторонніх переговорів з Росією. Як зауважує ISW, ця заява речника російського президента Дмитра Пєскова суперечить закликам Заходу чинити тиск на Росію для проведення змістовних двосторонніх переговорів з метою припинення війни, що, ймовірно, може створити хибне уявлення про бажання Росії вести переговори, підриваючи при цьому довіру до України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 15 липня, що війна Росії в Україні спрямована на усунення «загроз, які створило НАТО» на кордонах Росії.

В Інституті вивчення війни зауважують, що Кремль використовує ті ж самі «риторичні лінії, які він постійно використовував протягом всієї війни, щоб стримувати підтримку України з боку Заходу, але змістив свою мету з запобігання новій підтримці України на скасування нещодавньої підтримки і розрив США з їхніми трансатлантичними союзниками, ймовірно, у відповідь на нещодавню демонстрацію Трампом нової відданості США озброєнню України і підтримці НАТО».

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Наприкінці червня 2025 року Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати підтримуватимуть положення статті 5 про колективну оборону НАТО, а нещодавно зажадав, щоб Росія погодилася на угоду про припинення вогню до 2 вересня або їй загрожують жорсткі вторинні мита США.

«Кремль надає пріоритет інформаційним кампаніям, спрямованим на підрив єдності НАТО і розпалювання невдоволення між США та їхніми європейськими союзниками, щоб послабити обороноздатність України і досягти своїх давніх воєнних цілей, які рівнозначні капітуляції України», – констатують аналітики.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков 16 липня заявив, що всі положення ядерної доктрини Росії, включно з обов'язком ядерних країн не «підбурювати» неядерні держави, залишаються в силі, і що ядерні держави повинні «відповідати» за «підбурювання» неядерних держав.

Росія оновила свою ядерну доктрину восени 2024 року, включивши до неї пункт про те, що Росія розглядатиме агресію проти неї з боку неядерної держави за підтримки або участі ядерної держави як спільний напад на Росію, ймовірно, у спробі стримати підтримку Заходом України під час критичних політичних дискусій на Заході наприкінці 2024 року.







