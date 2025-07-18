Зеленський повідомив про «дуже змістовну, годинну розмову» з Макроном

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже змістовну, годинну розмову» зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.



За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України, роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

«Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів», – написав він у телеграмі.

Зеленський окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для «міражів» – Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.



Також президент України подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування нового пакету санкцій Євросоюзу.

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Макрон, у свою чергу, після розмови з Зеленським заявив про спільне посилення тиску на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру.

«У цьому зв’язку я вітаю прийняття сьогодні вранці Європейським Союзом нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії. Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною», – написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сьогодні заявив, що Париж відіграв «ключову роль» у схваленні нового пакета санкцій ЄС проти РФ. Однак він не уточнив, яким чином.

Посли ЄС cьогодні схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.



Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.