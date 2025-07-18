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Зеленський повідомив про «дуже змістовну, годинну розмову» з Макроном

Зеленський, серед іншого, заявив, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Париж про це поки офіційно не повідомляє
Зеленський, серед іншого, заявив, що Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Париж про це поки офіційно не повідомляє

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже змістовну, годинну розмову» зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України, роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

«Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів», – написав він у телеграмі.

Зеленський окремо відзначив домовленість про підготовку пілотів для «міражів» – Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

Також президент України подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування нового пакету санкцій Євросоюзу.

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Макрон, у свою чергу, після розмови з Зеленським заявив про спільне посилення тиску на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру.

«У цьому зв’язку я вітаю прийняття сьогодні вранці Європейським Союзом нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії. Російські атаки мають негайно припинитися. У часи випробувань і надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною», – написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сьогодні заявив, що Париж відіграв «ключову роль» у схваленні нового пакета санкцій ЄС проти РФ. Однак він не уточнив, яким чином.

Посли ЄС cьогодні схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.

Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.

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