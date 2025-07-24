Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів – Юрчишин

Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати», – написав він у фейсбуці.

Законопроєкту наразі на сайті Ради немає.

Напередодні депутат Ярослав Железняк заявляв, що на наступному тижні збирають Раду скасовувати «ці корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП».

«Дати поки немає, терміново намагаються зʼясувати явку. Тексту ми не бачили, напевно навіть завтра. Я вже владі на слова не вірю. Тож ми реєструємо (а там вже більше 45 підписів) закон, щоб відмінити той треш, який прийняли», – писав він ввечері 23 липня.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому не підпорядковуються.

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.







