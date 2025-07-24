ISW: Росія використовує протести для підриву легітимності України та перешкоджання підтримці Заходу

Росія використовує внутрішні протести в Україні як зброю, щоб посилити риторику, спрямовану на підрив легітимності України та перешкоджання підтримці Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За спостереженнями ISW, кремлівські чиновники, пропагандисти та рупори використали ці протести як зброю для просування існуючих російських наративів, спрямованих на зображення українського уряду як корумпованого та нелегітимного, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом. Наприклад, речник Кремля Дмитро Пєсков 23 липня заявив, що українська влада вкрала значну суму грошей у США та Євросоюзу.

Депутати Державної думи Росії та прокремлівські рупори виступили в російських державних ЗМІ загалом стверджували, що українці, які протестують проти закону, протестують проти продовження війни, уряду в цілому та Зеленського зокрема, що український уряд корумпований і що закон має на меті захистити українських чиновників, які розкрадали західні кошти, призначені для військової допомоги.

Деякі з цих російських діячів стверджували, що Захід має «замінити» Зеленського, повторюючи давні кремлівські наративи, що підривають автономію України та закликають до зміни режиму, та повторювали часті звинувачення в тому, що Зеленський та український уряд є «неонацистами».

«Центральна тема російських наративів навколо протестів – твердження про те, що українські чиновники розкрадають західну військову допомогу – не відображає реальності того, що дуже мало коштів, які Захід виділив Україні, – це кошти, які Україна витрачає сама. Переважна більшість коштів США, виділених Україні, витрачається в межах США, а не в Україні. Значна частина військової допомоги США та Європи Україні фінансує діяльність, пов’язану з війною, включаючи навчання українських військових та розвідувальну підтримку», – йдеться у звіті.

Примітно, що протести не є антивоєнними демонстраціями, але російські коментатори намагаються представити їх як протести проти Зеленського та воєнних зусиль України, щоб досягти інформаційного ефекту, який принесе користь російським силам на полі бою, додають у ISW.

Теорія перемоги, сформульована президентом Росії Володимиром Путіним, спирається на припущення, що Росія зможе довше пережити допомогу Заходу Україні, продовжуючи при цьому досягати поступових успіхів на полі бою.

Американський Інститут вивчення війни зауважує, що Кремль раніше намагався скористатися міжнародним дискурсом щодо України, щоб посіяти або загострити розбіжності між Україною, США та Європою, щоб підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову допомогу Україні та, таким чином, погіршити здатність України захищатися.

В ISW припускають, що Кремль продовжить свої інформаційні зусилля щодо протестів в Україні, щоб розділити Україну та її союзників, зокрема, продовжуючи «навмисно неправильно характеризувати характер цих протестів, щоб вони відповідали існуючим риторичним лініям Росії». Як вважають аналітики, Москва сподівається, що її риторичні зусилля призведуть до ослаблення української армії, яку Росія зможе легше перемогти на полі бою.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборонизаявили, що Росія ретельно та поглиблено вивчає ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив російській агресії.

Читайте також: НАБУ і САП привітали наміри Зеленського подати новий законопроєкт щодо антикорупційних інституцій

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Читайте також: На тлі ситуації з НАБУ і САП Буданов нагадав, що «ворог у нас один»

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому не підпорядковуються.

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.