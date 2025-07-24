Після подій з НАБУ та САП сенатори Шахін і Грем закликали Київ утриматися від дій, які підривають боротьбу з корупцією

Сенатори США Джин Шахін (демократка, член Комітету Сенату з міжнародних відносин, та Ліндсі Грем (республіканець) опублікували заяву після ухвалення в Україні закону, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

«Україна зробила величезні кроки у своїй антикорупційній програмі з часів Революції Гідності. Примітно, що цей прогрес було досягнуто, поки Україна боролася проти агресії Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми боїмося, що нещодавнє схвалення Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти», – йдеться у заяві.

Сенатори зауважують, що одним із найпоширеніших аргументів для припинення підтримки України є те, що в країна панує корупцією.

Але Шахін та Грем визнають, що Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційному напрямку, і закликають уряд утриматися від будь-яких дій, які підривають цей прогрес.



«Продовжується значна двопартійна підтримка України та згода з тим, що в інтересах України – і в наших власних – відповідати очікуванням її громадян та забезпечувати, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США», – додають вони.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому підпорядковуються– «і ми будемо однією сім’єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм».

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.



