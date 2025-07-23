Україна та РФ домовилися продовжити обміни військовополонених і обговорили повернення цивільних

Україна та Росія за підсумками третього раунду переговорів у Стамбулі 23 липня домовилися продовжити обміни військовополоненими, але цього разу сторони також обговорювали повернення цивільних утримуваних осіб. Про це після завершення переговорів повідомили представники української делегації (дані отримані з трансляції «Суспільного»).

Під час обмінів особливу увагу приділятимуть військовополоненим, які перебувають у полоні вже понад три роки, йшлося на пресконференції.

Голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський повідомив, що в новому обміні йдеться про формат «1200 на 1200».

Голова української делегації Рустем Умєров вказав, що Київ запропонував до кінця серпня провести до кінця серпня зустріч лідерів України та РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна за участю президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана і Дональда Трампа.

Рішення про четвертий раунд переговорів ухвалюватиметься після виконання нових домовленостей, про це з посиланням на власне джерело повідомила російська агенція ТАСС.

За повідомленнями, сторони також могли обговорювати умови припинення вогню та можливість організації зустрічі між президентами двох країн – Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Перед переговорами у Стамбулі Рустем Умєров та голова Офісу президента України Андрій Єрмак відвідали Анкару, де розмовляли з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Президент України раніше 23 липня заявив, що Київ на переговорах із Москвою наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню. Про це він сказав, коментуючи нічний удар військ РФ по Сумській області. Згідно із заявою влади України, російські безпілотники в ніч проти 23 липня атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Через пошкодження об’єктів понад 220 тисяч абонентів у регіоні залишились без електрики.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, сторони планують обговорити питання, пов’язані з проєктами меморандумів із врегулювання, а також взаємними обмінами. «Ніхто на легку дорогу не чекає. Звичайно, це буде дуже складна розмова. Проєкти є діаметрально протилежними», – сказав речник Путіна про очікування від переговорів.