Єрмак і Умєров зустрілися з Ердоганом, обговорили переговори лідерів про мир

Перед переговорами з Росією, призначеними на вечір 23 липня в Стамбулі, українська делегація відвідала Анкару, де провела зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він висловив подяку турецькому лідерові за послідовну підтримку України впродовж усієї війни з Росією. «Ми говорили про безпеку, виклики регіональній стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами», – написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, на зустрічі з Ердоганом обговорювалася чотиристороння зустріч світових лідерів. «Ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав – президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни», – зазначив голова офісу Зеленського.

Президент України раніше 23 липня заявив, що Київ на переговорах із Москвою наполягатиме на необхідності негайного та повного припинення вогню. Про це він сказав, коментуючи нічний удар військ РФ по Сумській області. Згідно із заявою влади України, російські безпілотники в ніч проти 23 липня атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області. Через пошкодження об’єктів понад 220 тисяч абонентів у регіоні залишились без електрики.

Третій раунд переговорів Росії та України запланований у Стамбулі ввечері 23 липня. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, сторони планують обговорити питання, пов’язані з проєктами меморандумів із врегулювання, а також взаємними обмінами. «Ніхто на легку дорогу не чекає. Звичайно, це буде дуже складна розмова. Проєкти є діаметрально протилежними», – сказав речник Путіна про очікування від переговорів.



