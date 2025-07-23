Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру, який запланований на 23 липня у Стамбулі (Туреччина).

Відповідно до оприлюдненого президентського указу, очолює делегацію секретар Ради національної безпеки і оборони, ексміністр оборони України Рустем Умєров.

Також до складу делегації увійшли радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський, заступники начальника Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський та Олексій Шевченко та інші.

Загалом українська делегація налічує 14 людей.

Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров, який залишився очільником переговорної групи з російською стороною, доповів, що нова зустріч планується на середу, 23 липня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах, а рішення Москви направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Востаннє Росія та Україна зустрічалися у Стамбулі 2 червня і лише уклали угоди про обмін військовополоненими через відмову Росії надати українським переговірникам меморандум зі своїми умовами мирного врегулювання напередодні переговорів.

Кремль відтоді неодноразово заявляв про нібито зацікавленість у третьому раунді переговорів, при цьому російські офіційні особи у червні та липні 2025 року повторювали давні вимоги Росії, які рівносильні капітуляції України.

Президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року називав цілями Москви «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Тепер Путін і його підлеглі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни. Серед них він називає розширення Північноатлантичного альянсу на схід і прагнення України в майбутньому приєднатися до НАТО.