ISW: РФ залишається налаштованою на затягування мирних переговорів для продовження наступу в Україні

Кремль залишається налаштованим на затягування мирних переговорів для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначається, що російські офіційні особи продовжують імітувати зацікавленість у добросовісних переговорах, а рішення Москви направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною.

Україна офіційно запропонувала третій раунд переговорів з Росією на тлі спекуляцій в українському та російському інформаційних просторах. Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров нещодавно запропонував провести третій раунд переговорів між Україною та Росією в Стамбулі. Як повідомляють медіа, ця зустріч може відбутися у найближчі дні.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 21 липня заявив, що російська делегація на третьому раунді переговорів буде в тому ж складі, яка брала участь у попередніх переговорах у Стамбулі в травні та червні 2025 року. Також Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін прагне «перевести українське врегулювання у мирне річище», але цілі Москви при цьому залишаються незмінними.

Востаннє Росія та Україна зустрічалися у Стамбулі 2 червня і лише уклали угоди про обмін військовополоненими через відмову Росії надати українським переговірникам меморандум зі своїми умовами мирного врегулювання напередодні переговорів.

Кремль відтоді неодноразово заявляв про нібито зацікавленість у третьому раунді переговорів, при цьому російські офіційні особи у червні та липні 2025 року повторювали давні вимоги Росії, які рівносильні капітуляції України.



