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Зеленський повідомив про роботу над черговим обміном полоненими

Голова держави закликав російську сторону до зустрічі на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир
Голова держави закликав російську сторону до зустрічі на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир

Обговорення обмінів із російською стороною тривають, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 липня.

«Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», – заявив він.

За словами президента, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів йому, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні:

«Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств».

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Також голова держави закликав російську сторону до зустрічі на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир. Україна, за його словами, готова до такої зустрічі.

Україна й Росія провели черговий обмін військовополоненими 4 липня.

2 червня делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія –це молоді солдати, яким від 18 до 25 років.Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.

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