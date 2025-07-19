Зеленський повідомив про роботу над черговим обміном полоненими

Обговорення обмінів із російською стороною тривають, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 липня.

«Продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», – заявив він.

За словами президента, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів йому, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні:

«Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств».

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Також голова держави закликав російську сторону до зустрічі на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир. Україна, за його словами, готова до такої зустрічі.

Україна й Росія провели черговий обмін військовополоненими 4 липня.

2 червня делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія –це молоді солдати, яким від 18 до 25 років.Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.







