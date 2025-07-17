В Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців – Коордштаб

Росія і Україна провели 17 липня черговий етап обміну тілами загиблих військовослужбовців, повідомили українські та російські джерела.

«За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям», – ідеться в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Українська сторона вказує, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Помічник президента РФ Володимир Мединський стверджує, що Росія отримала тіла 19 загиблих.

2 червня делегації України і РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив тодішній міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін «усіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.



