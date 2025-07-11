На війні проти України загинули понад 118 тисяч росіян та іноземців – Бі-Бі-Сі

З початку повномасштабної війни Росії проти України на фронті загинуло 118 139 російських військовослужбовців. Серед них — 523 іноземці з 28 країн, які не мали російського громадянства на момент підписання контракту, йдеться в новому звіті Бі-Бі-Сі, «Медіазони» та команди волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами.

Найбільше загиблих іноземців зафіксовано серед громадян Таджикистану (72) і Узбекистану (66). Більш як половина з них потрапили на фронт із російських колоній, підписавши контракти, найчастіше з приватною військовою компанією «Вагнер».

З 2023 року вербування ув’язнених здійснює міністерство оборони Росії. За даними правозахисників, участь у війні мігрантам нерідко пропонують в обмін на зняття заборони на в’їзд, анулювання депортації чи прискорене набуття громадянства.

Серед загиблих також є 70 громадян Непалу, понад 60 вихідців із Грузії – переважно уродженців контрольованих Москвою Південної Осетії та Абхазії; 54 громадянина України – це переважно ув’язнені, які жили на територіях, підконтрольних Києву, до лютого 2022 року.

Жителі окупованого Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, які воюють на боці Росії, враховуються окремо і в зведенні не відображені.

У списках загиблих також є американець Майкл Ґлосс, син чинного заступника директора ЦРУ. Ґлосс підписав контракт у вересні 2023 року і загинув у квітні 2024-го.

Також зазначається, що, за оцінкою південнокорейської розвідки, на боці Росії могли загинути близько 600 солдатів з КНДР, проте їхні особи встановити поки не вдалося.

Інформація української сторони чи розвідок західних країн у статистиці не використовувалася. Реальні втрати російських та іноземних військових значно вищі.

Москва та Київ про свої втрати офіційно повідомляють вкрай рідко.