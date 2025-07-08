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Новини | Суспільство

Українське командування оновило дані про втрати армії РФ

Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, червень 2025 року
Ілюстраційне фото. Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, червень 2025 року

Російські війська втратили близько 1 070 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули приблизно 1 028 610 людей особового складу.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

  • 10 995 танків
  • 22 967 бойових броньованих машин (+4 за минулу добу)
  • 30 034 артилерійських систем (+41)
  • 1434 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 1 192 засоби протиповітряної оборони
  • 421 літак
  • 340 гелікоптерів
  • 44 230 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+172)
  • 3 439 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 54 456 автомобілів і автоцистерн (+86)
  • 3 927 одиниць спеціальної техніки

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.


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