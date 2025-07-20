У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського про зустріч – «наші цілі не змінюються»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер Володимир Путін прагне «перевести українське врегулювання у мирне річище», але цілі Москви при цьому залишаються незмінними.

«Президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання у мирне річище. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і він непростий… Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні й вони не змінюються», – сказав Пєсков в інтерв’ю державному телеканалу «Россия-1» 20 липня.

Президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року називав цілями Москви «денацифікацію» і «демілітаризацію» України. Тепер Путін і його підлеглі заявляють про необхідність усунення так званих «першопричин» війни. Серед них він називає розширення Північноатлантичного альянсу на схід і прагнення України в майбутньому приєднатися до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський 19 липня у вечірньому відеозверненні закликав російську сторону до зустрічі на рівні лідерів, щоб забезпечити тривалий мир. Україна, за його словами, готова до такої зустрічі.