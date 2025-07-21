Зеленський: кожна хвиля атак нагадує про потребу посилення ППО і далекобійних ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 21 липня, що «весь день триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах».

«Кожна така хвиля російських ударів нагадує про дві речі. ППО: потрібно більше систем, більше покриття нашої країни захистом. Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі «шахедів» і терору, вони мають залишитись без логістики. Кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу Росії у війні, – кожен працює на досягнення миру», – сказав Зеленський.

Також президент України без додаткових деталей повідомив, що Рустем Умєров, який залишився очільником переговорної групи з російською стороною, доповів, що нова зустріч планується на середу, 23 липня.

Зранку 21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через нічну російську повітряну атаку в Україні постраждали 15 людей, двоє загинули. За словами глави держави, удар спричинив пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, також ударні дрони збивали на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині.