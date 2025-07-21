Зеленський: через російську атаку в Україні постраждали 15 людей, двоє загинули

У низці регіонів України тривають рятувальні та аварійні роботи після нічного російського обстрілу, заявив президент Володимир Зеленський вранці 21 липня.

Він вказав на те, що атака спричинила пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, також ударні дрони збивали на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині та Херсонщині.

«Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив голова держави.

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Зеленський навів дані Повітряних сил, за якими російська армія запустила понад 420 дронів та більше ніж 20 ракет, у тому числі балістичних. Вранці «Шахеди» також атакували Харківську область.

«Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак», – зазначив він.

Президент подякував тим, хто працює в Україні і з Україною заради нарощування виробництва зброї, зміцнення ППО і продовження роботи над санкціями: «тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію».

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок російської атаки на столицю загинула одна людина, постраждали семеро, в тому числі 15-річна дівчина. П’ятьох людей госпіталізували.





Росія понад атакувала Україну у ніч проти 21 липня. Зважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ. За попередніми даними місцевої влади, у столиці одна людина загинула, двоє постраждали. Також під ударами були Харків та Івано-Франківськ.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



