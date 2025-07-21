Повітряні сили: Росія запустила по Україні 426 дронів і 24 ракети протягом ночі

Російська армія атакувала Україну протягом ночі на 21 липня, застосувавши 450 засобів повітряного нападу, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

Зокрема, за даними командування, війська РФ запустили:

426 ударних дронів типу Shahed і імітаторів різних типів із напрямків Брянська, Орла, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська

п’ять аеробалістичних ракета Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області РФ)

чотири крилатих ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря)

одну крилату ракету «Іскандер-К» із району Міллєрова

14 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За даними командування, на 9:30 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 224 цілі, в тому числі 200 «Шахедів»:

«Переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила). Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ)».

Командування зафіксувало влучання 23 ударних дрона в трьох локаціях, а також падіння збитих – у 12 місцях.





Росія понад атакувала Україну у ніч проти 21 липня. Зважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, головною ціллю повітряного нападу був Київ. За попередніми даними місцевої влади, у столиці одна людина загинула, двоє постраждали. Також під ударами були Харків та Івано-Франківськ.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



