Нічна атака Росії: в Києві виникли пожежі, КМВА повідомляє про загиблого

Росія атакувала регіони України дронами й ракетами вночі проти 21 липня. У Києві, за попередніми даними міського голови Віталія Кличка, фіксували загоряння в кількох районах, двоє людей постраждали.
«У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого… У Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці», – заявив він.
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Також атака спричинила пожежу в незаселеному котеджному комплексі в Оболонському районі, без постраждалих.
У Соломʼянському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території складських приміщень, додає мер. Згодом він повідомив, що в Дарницькому районі горить ще одна нежитлова будівля.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про двох постраждалих і загиблого:
«На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки».
Інформацію про загиблого також підтверджує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відомство додає, що в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків безпілотника загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу вже локалізували.
На станції метро «Лук’янівська» був пошкоджений вхід, повідомляв Кличко. Він заявляв, що пожежі на станції немає, там посилили режим провітрювання. Відео в соцмережах свідчили про задимлення станції.
«Станція метро «Лукʼянівська» зачинена на вхід та вихід, поїзди проїжджають повз без зупинки», – додав мер.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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