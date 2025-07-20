Російський дрон атакував Сумщину: пошкоджені будинок, авто і мережа електропередач, постраждав хлопчик – влада

Вдень 20 липня російський дрон атакував Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, внаслідок удару безпілотника пошкоджено систему електропостачання, постраждала дитина.

«Близько години тому російський ударний БпЛА атакував Сумську громаду. Зафіксовано влучання в Зарічному районі обласного центру», – написав Григоров.

Голова ОВА уточнив, що пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання, зазначив він.

«Попередньо, обійшлося без поранених, але до медиків звернулися батьки 7-річного хлопчика, який перебував поблизу місця вибуху та має скарги на самопочуття. Триває обстеження території та ліквідація наслідків ворожої атаки», – підсумував Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



